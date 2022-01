Una battaglia interminabile: Medvedev batte Auger-Aliassime in rimonta dopo 4 ore e 42 minuti

SportFair

Che spettacolo i quarti di finale degli Australian Open! Tranne Tsitispas, che ha vinto in scioltezza oggi contro Sinner, in tre set, tutti gli altri 3 semifinalisti vengono da un match lungo e stancante, terminato solo al quinto set. Daniil Medvedev se l’è vista brutta oggi nella sfida contro Auger-Aliassime. Il canadese ha messo in difficoltà il russo, aggiudicandosi i primi due set della partita, ma Medvedev è riuscito a reagire, portando il match fino al quinto set e vincendo una strepitosa partita, dopo una battaglia lunga ben 4 ore e 42 minuti di gioco, col punteggio di 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4.

Medvedev è, dunque, l’ultimo semifinalista dello Slam australiano: ad attenderlo c’è Tsitsipas.