Udinese, la furia di Marino: “è la gara dei martiri, sembra il torneo dei bar”

SportFair

Tantissime defezioni per l’Udinese nella partita di campionato contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-6. La gara dei bianconeri è stata condizionata dai tanti casi positivi. Furioso Pierpaolo Marino alla fine della partita: “non è stata una partita, ma un martirio. È impossibile fare un commento tecnico, per il semplice motivo che non c’è stata nessuna partita. Ci sono io qui, anziché allenatori e giocatori, perché cosa potrebbero commentare?”.

“I giocatori e lo staff sono stati costretti a radunarsi la domenica mattina come al torneo dei bar, alcuni appena negativizzati dopo due settimane di stop. In panchina c’erano giovani della Primavera fermi da 20 giorni”.

“Dobbiamo solo interrogarci sul perché tutto questo sia accaduto. Si dice che in questo modo si vuole salvare i broadcaster, ma che spettacolo c’è stato oggi? Oggi in campo non c’era l’Udinese che prima di Natale aveva battuto 4-0 il Cagliari, abbiamo dovuto mandare in campo giocatori che stavano in quarantena e ora vedremo se ci saranno conseguenze per la loro salute”