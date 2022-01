Tutto facile per Sonego a Sydney, Fognini lotta ma cede a Nakashima

SportFair

In attesa del via degli Australian Open, primo Slam della stagione, che inizierà domenica, molti tennisti si stanno preparando giocando in campo nel torneo ATP di Sydney. Tra questi ci sono anche due italiani, scesi in campo nella notte per gli ottavi di finale del torneo: Sonego ha staccato il pass per i quarti, mentre Fognini è stato eliminato. Il giovane torinese, numero 27 al mondo ha trionfato contro l’argentino Baez, in un’ora e 21 minuti di gioco, battendolo col punteggio di 6-2, 6-3, mentre il ligure 36° del ranking ATP ha ceduto allo statunitense Nakashima dopo quasi due ore di gioco col punteggio di 7-6. 7-6. Ai quarti di finale Sonego sfiderà Karatsev, mentre Fognini tornerà in campo a Melbourne.