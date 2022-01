E’ in cura per un tumore al perone, il ‘passillo’ è da brividi: l’attaccante Devin Plank torna in campo e l’accoglienza è fantastica [VIDEO]

SportFair

Il calcio è in grado di emozionare, di regalare storie da brividi. Un momento veramente commovente si è verificato nel match tra Ajax e Excelsior Maasluis, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Olanda. Come da pronostico la partita non è stata mai in discussione e si è conclusa con un netto 9-0. Le reti sono state realizzate da Tagliafico, Danilo (quattro gol), Regeer, Hlynsson e Daramy (doppietta). L’Ajax ha messo in mostra la netta superiorità tecnica. La partita è salita alla ribalta per un altro motivo: l’omaggio nei confronti di Devin Plank, 20enne attaccante a cui è stato diagnosticato un tumore al perone dopo le analisi fatte a seguito di un problema al polpaccio. Il giovane è stato operato e si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia.

Chi è Devin Plank

Nell’ultima partita di Coppa olandese si sono registrati momenti commoventi: Devin Plank è stato accolto con un lungo applauso in un vero e proprio ‘passillo de honor’: al momento della sostituzione i 22 calciatori in campo si sono disposti vicino alla linea laterale per accoglierlo nella sua prima presenza dopo il tumore. L’ingresso in campo è stato del tutto simbolico, la sostituzione si è verificata a due minuti dal termine e con risultato già ampiamente deciso. “Sono molto felice di essere tornato in campo, anche se è stato per poco tempo. È stato un momento indimenticabile, forse uno dei più belli della mia vita. Avevamo già fatto quattro cambi e pensavo di non entrare. Per fortuna l’allenatore non mi ha dimenticato. Solo ora mi rendo conto di questo gesto”, ha detto il calciatore a ESPN. “Ci sto lavorando ogni giorno per tornare. Spero di recuperare i minuti persi il ​​prima possibile”. Devin Plank è un attaccante del 2001, in grado di giocare da prima punta o da posizione esterna in un attacco a 3. E’ impegnato a vincere la partita più importante con l’intenzione di tornare grande protagonista anche in campo.