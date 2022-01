C’è un insetto in campo agli Australian Open, ma la raccattapalle ha paura: ci pensa Tsitsipas [VIDEO]

SportFair

Ottavi di finale tosti per Stefanos Tsitsipas agli Australian Open. Il tennista greco ha faticato per ottenere il pass per i quarti di finale dello Slam australiano e durante il match non sono mancati imprevisti.

In campo, infatti, è spuntato un insetto, ma la raccattapalle di turno era troppo spaventata per rimuoverlo. Per questo motivo è intervenuto direttamente il tennista greco, che con l’aiuto della sua racchetta ha portato l’insetto fuori dal campo da gioco.