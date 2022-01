Tragedia in Coppa d’Africa: morti e feriti fuori dallo stadio durante Camerun-Comore [FOTO e VIDEO]

SportFair

Non solo scene esilaranti ed incredibili, anche tragedia, sangue e morti: la Coppa d’Africa adesso fa paura! Secondo i media locali, durante Camerun-Comore, terminata 2-1, un parapiglia fuori dall’Olembe Stadium di Yaoundè, ha causato morti e feriti.

Sono almeno 6 i decessi, ancora più numerosi invece i feriti: le forze dell’ordine non sono riusciti a gestire la situazione. Tutto sarebbe nato da tifosi che, in assenza di esito di tampone o di biglietto valido hanno cercato di sfondare i cancelli per entrare allo stadio ad assistere alla partita.

Le autorità sono riusciti a respingere la folla, ma nella fuga diverse persone soo rimaste schiacciate e calpestate.