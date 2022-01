Tour Trail e Defi Vertical: definito il calendario, 9 prove tutte in Valle d’Aosta

SportFair

­Profondo rinnovamento nei calendari del Tour Trail e del Défi Vertical della Valle d’Aosta. Sono molte le prove che entrano per la prima volta all’interno dei due circuiti che quest’anno si svolgeranno interamente sul territorio regionale.

Quattro i trail, due ormai tradizionali di inizio stagione, a cui si aggiungono altrettante nuove prove. Ad aprire la stagione sarà come di consueto il Castle’s Trail di Verrès, che si correrà il 19 marzo e che proprio in questi giorni ha aperto le iscrizioni sul sito di Wedosport. La quinta edizione riunirà ancora una volta le amministrazioni comunali di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor, per una prova di 23 chilometri che si snoda su un percorso ideale per le prime uscite stagionali. Partenza e arrivo della gara torneranno a essere nel cuore del paese. Il 2 aprile è in programma il Traverse Trail di Arnad, che torna dopo l’annullamento dello scorso anno; fanno il loro ingresso invece il Torgnon Pink Trail del 22 maggio e il MC-Trail del 7 agosto.

Il Défi Vertical si aprirà invece con il tradizionale Vertical di Fénis, confermato ancora una volta per il 1° maggio; poco più di un mese dopo toccherà al Vertical Finestra di Cignana (4 giugno) e al Vertical Saint-Marcel (18 giugno). Il 30 luglio il ricco programma del Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc, mentre il 21 agosto farà il suo esordio nel circuito il Vertical Bivacco Cravetto di Issime.

Il Tor d’Avril del 25 aprile e il Sugar Trail del 26 giugno sono invece le gare amiche del 2022. Intanto il direttivo del Tour Trail sta definendo l’ente a cui destinare la quota di beneficenza, una tradizione ormai dei circuiti regionali di trail e vertical.