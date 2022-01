“Scommettiamo che tra due giorni risulto positivo?” Tomic aveva ragione: ha il Covid! E’ caos agli Australian Open

SportFair

Bernard Tomic aveva ragione: il tennista australiano, uscito di scena alle qualificazioni degli Australian Open 2022, aveva accusato qualche problema fisico in campo e aveva affermato all’arbitro di essere certo di avere il Covid, lamentandosi dell’organizzazione dello Slam australiano che permette ai tennisti di farsi i tamponi fai da te in stanza.

Tomic, infatti, è risultati positivo al Covid proprio oggi. Un colpo davvero tosto per gli organizzatori del torneo che adesso potrebbero essere costretti a testare tutti i giocatori ed il personale di supporto entrati in contatto col tennista australiano.

“Mi sento ancora piuttosto male“, ha affermato ai media asutraliani dopo il risultato positivo del test. “Mi sento peggio mentalmente che fisicamente perché ero davvero motivato a tornare e mostrare al pubblico australiano che posso essere il tennista che si aspettano che io sia. Sono deluso che questo virus mi abbia impedito di farlo. So che potrebbe non sembrare, ma questo è l’inizio del mio ritorno. A causa della malattia, non riuscivo proprio a giocare bene. Per quanto ci provassi, non avevo l’energia per combattere. Farò di tutto per tornare al top. Apprezzo davvero il supporto di tutti“.