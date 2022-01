Tomic e le rivelazioni sugli Australian Open: “sono sicuro di avere il Covid! Nessuno fa i test” [VIDEO]

SportFair

Qualificazioni amare, amarissime per Bernard Tomic. Il tennista australiano, numero 257 al mondo, e famoso per le sue reazioni focose, è uscito subito di scena dal suo torneo di casa. Tomic è stato infatti sconfitto ai quarti di finale delle qualificazioni degli Australian Open e non sono mancate le polemiche. Tomic è stato sconfitto dal russo Safiullin per 6-1, 6-4 e ha accussato qualche problema fisico, a causa del quale si è detto convinto di avere il Covid. Seduto in panchina, ha ‘scommesso’ con l’arbitro, facendo affermazioni importanti: “sono sicuro che nei prossimi due giorni risulterò positivo. Te lo dico io. Ti offro una cena se non sono positivo entro tre giorni, altrimenti me la offri tu. Non ci credo: nessuno fa i test PCR. Stanno permettendo ai giocatori di entrare in campo dopo aver fatto test rapidi nella loro stanza, andiamo… nessun test PCR ufficiale“, ha dichiarato Tomic.