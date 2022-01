Tom Brady è leggenda, ma non tutti ricordano cosa accadde 22 anni fa al Draft

SportFair

Tom Brady ha deciso di ritirarsi: la notizia è stata diffusa ieri sera da ESPN e ha fatto presto il giro del mondo. Sui social tantissimi sono i post dedicati al campione di NFL, al più grande di tutti i tempi, ma non tutti ricordano cosa accadde 22 anni fa.

Brady, leggenda del football americano, nel Draft del 2000 fu la 199ª scelta: la stella della NFL fu scelto dal New England in fondo al sesto round, dopo che furono selezionati altri sei quarterback. Un episodio che non tutti ricordano e che dimostrano la grandezza del campione, che non era predestinato ed è riuscito a diventare leggenda.