TikTok partner di Six Nations Rugby: storica collaborazione

TikTok e Six Nations Rugby hanno annunciato una partnership quadriennale che spazierà dal torneo Sei Nazioni Femminile al Guinness Sei Nazioni, fino a Autumn Nations Series TikTok Sei Nazioni Femminile sarà il primo campionato di rugby femminile con un Title Partner, a partire dal 2022 TikTok diventerà Official Partner di Guinness Sei Nazioni e di Autumn Nations Series Six Nations Rugby è l’organizzatore ufficiale dei campionati annuali Sei Nazioni e Autumn Nations Series

Milano, 25 gennaio 2022 – Six Nations Rugby e TikTok hanno annunciato una storica partnership che vedrà la piattaforma di intrattenimento diventare il Title Partner del torneo Sei Nazioni Femminile, oltre che Official Partner di Guiness Sei Nazioni e Autumn Nations Series, per le stagioni dal 2022 al 2025.

Per la prima volta nella sua storia, il Sei Nazioni Femminile avrà un Title Partner, che darà al campionato il nome di TikTok Sei Nazioni Femminile (TikTok Women’s Six Nations) e coinvolgerà tutte le Unioni coinvolte nel torneo. Anche se la partnership tra TikTok e Six Nations Rugby non riguarda solo il torneo femminile, uno dei suoi principali obiettivi sarà proprio continuare a supportare questa disciplina in ogni nazione. Infatti, uno dei principali obiettivi è far aumentare il coinvolgimento, la partecipazione, la visibilità e l’attenzione verso il rugby femminile.

Un momento fondamentale per il rugby femminile, riconosciuto anche dall’impegno di Sei Nazioni, come di tutte le sei nazionali, per individuare un partner che condivida la stessa passione per la crescita e diffusione di questo sport.

Questo sarà un anno importante per il rugby femminile e TikTok contribuirà a raccontare e supportare non solo le giocatrici, ma anche le squadre, le nazionali e le storie collegate a questo sport. Per questo, la piattaforma si è impegnata con importanti investimenti per contribuire a far crescere il pubblico del rugby femminile.

Le caratteristiche distintive di TikTok rendono la piattaforma perfetta per portare gli appassionati ancora più vicini all’azione e per offrire ai tifosi, nuovi o abituali, una vista privilegiata su uno dei settori in maggiore crescita del rugby, quello femminile.

Oltre alla Title Sponsorship di Sei Nazioni femminile, TikTok diventerà anche Official Partner di Guinness Sei Nazioni e di Autumn Nations Series, per coinvolgere ancora più tifosi di rugby durante tutto l’anno.

A oggi, i contenuti con l’hashtag #rugby su TikTok hanno superato 5.1 miliardi di visualizzazioni, mentre #SixNationsRugby sta crescendo rapidamente.

La partnership Six Nations Rugby, prevede anche che le Unioni collaborino con dei creator TikTok per meglio raccontare questo sport ai tifosi, offrire loro la migliore esperienza possibile, creare contenuti sempre più interessanti e contribuire a far crescere il rugby sulla piattaforma.

Grazie ai creator, ogni utente potrà avere un accesso esclusivo al gioco, la sua cultura, i suoi protagonisti e grandi momenti, perché TikTok è il luogo dove giocano tutti i tifosi. Su TikTok i tifosi di rugby potranno accedere a contenuti esclusivi condivisi dalle squadre, dalle pagine dei tornei e dagli account delle Unioni. Inoltre, tutta la community sarà coinvolta in modo ancora più attivo grazie a diverse attivazioni in-app, come Effetti e trend.

“La nostra collaborazione con TikTok ha un significato eccezionale”, ha affermato Ben Morel, CEO di Six Nations Rugby, commentando la partnership. “Si tratta, infatti, del primo Title Partner in assoluto nella storia di Sei Nazioni Femminile. Questo, insieme al supporto per Guinness Sei Nazioni e Autumn Nations Series, è per noi assolutamente entusiasmante.”

“TikTok condivide la nostra ambizione di offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile e mette a loro disposizione la piattaforma perfetta per accedere a contenuti sul rugby e interagirci tutto l’anno. Insieme vogliamo creare una vetrina globale per questo sport, raggiungendo tifosi vecchi e nuovi e facendo conoscere il rugby femminile a sempre più persone.”

“TikTok è la piattaforma d’intrattenimento ideale per i tifosi e siamo davvero entusiasti di essere partner di Six Nations Rugby per i prossimi quattro anni”, ha aggiunto Rich Waterworth, General Manager, Europa di TikTok. “La rapida crescita su TikTok dei talenti sportivi, delle community di tifosi e dei trend e commenti dedicati allo sport contribuisce a rendere la piattaforma un luogo davvero avvincente per coinvolgere il pubblico di Six Nations Rugby. Siamo sicuri che Six Nations Rugby saprà portare e raccontare lo spirito e la passione di questi tornei alla nostra community sempre più ampia, creativa e diversificata. In modo particolare, siamo particolarmente orgogliosi di essere Title Sponsor del Sei Nazioni Femminile: siamo una piattaforma fondata sull’inclusione e vogliamo offrire pari opportunità agli sport femminili come a quelli maschili.”