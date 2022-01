Taro Daniel per la prima volta al 3° turno di uno Slam: Andy Murray eliminato in 3 set agli Australian Open

SportFair

Secondo turno amaro per Andy Murray agli Australian Open: il tennista scozzese, che qualche anno fa, proprio a Melbourne, era scoppiato in lacrime per via dei dubbi sul suo futuro nel tennis a causa dei problemi fisici che gli impedivano di essere al top, è uscito di scena oggi.

Murray è stato eliminato al secondo turno dal giapponese Taro Daniel: lo scozzese ha ceduto all’avversario in tre set, perdendo dopo 2 ore e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Il 28enne giapponese, numero 120 al mondo, stacca per la prima volta in carriera il pass per il terzo turno di uno Slam.

Taro Daniel attende ora di sapere chi tra Johnson e Sinner sarà il suo avversario.