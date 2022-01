Szczesny senza green pass per la Supercoppa Italiana: Perin in porta in Inter-Juventus

SportFair

E’ tutto pronto per la Supercoppa Italiana! Domani sera scenderanno in campo Juventus e Inter, che hanno vinto rispettivamente la Coppa Italia ed il campionato di Serie A. Si prospetta una partita di fuoco e alla vigilia della grande sfida non mancano i colpi di scena.

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di oggi ha dichiarato che a difendere la porta della Juventus, nel match di domani, sarà Perin e non Szczesny, decisivo nella partita contro la Roma.

A fermare il polacco è un problema burocratico legato al vaccino anti-Covid: “siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass, il percorso è che lui dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina. Vediamo tra gli altri chi ci sarà“, ha affermato il tecnico bianconero.