Szczesny, è arrivato il super green pass: il polacco si riprende la Juventus

Szczesny ha ottenuto il super green pass e scenderà in campo dal primo minuto nella partita del campionato di Serie A contro l’Udinese. Il polacco si è riposato nella gara di Supercoppa contro l’Inter, la sua assenza ha fatto molto discutere. L’estremo difensore non aveva ricevuto ancora il green pass, si è infatti sottoposto alla prima dose di vaccino solo nei giorni scorsi. Szczesny avrebbe potuto giocare anche in Supercoppa, la decisione di lasciarlo in panchina è stata di Allegri per l’impossibilità del portiere di svolgere la naturale routine pre-partita: il polacco ha viaggiato da solo e non ha preso parte al riscaldamento.

“Szczesny rientra: sono passati i 12 giorni anzi 15, quindi è a posto”, ha detto Allegri alla vigilia dell’Udinese. L’estremo difensore è tornato, dunque, a svolgere una vita professionale normale e non avrà più problemi in vista delle prossime partite. La presenza contro l’Udinese non è stata minimamente in discussione, giocando a Torino le difficoltà logistiche sarebbero state comunque ridotte. L’arrivo del green pass ha spazzato via ogni dubbio.