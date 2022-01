Supercoppa italiana, perché Szczesny non ci sarà in Inter-Juve? Vaccino, Green pass e attività professionale: cosa prevede il protocollo

SportFair

La vigilia della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus ha registrato un giallo: l’assenza tra i titolari del portiere Szczesny per mancanza del Green Pass. La partita non potrà contare su uno dei suoi protagonisti principali, il portiere polacco è reduce da una grandissima prestazione sul campo della Roma con la parata decisiva sul rigore di Pellegrini, prodezza che ha permesso ai bianconeri di mantenere il vantaggio di 3-4. Come confermato da Allegri, in porta giocherà Perin: “domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina”.

Giallo Szczesny, la situazione

La situazione che riguarda Szczesny è veramente paradossale. Il portiere non è ancora in possesso del Green Pass, il polacco ha appena iniziato il ciclo vaccinale, ricevendo la prima dose. Il certificato verde arriva solo dopo 14 giorni dalla somministrazione, inoltre da ieri è entrato in vigore il super Green pass che si ottiene per chi ha ricevuto due dosi oppure dal 15° giorno successivo alla prima dose ed è necessario per accedere agli stadi. Il portiere bianconero potrà arrivare allo stadio per svolgere la propria attività professionale e andare in panchina. Szczesny non potrà avere contatti con gli altri tesserati nelle ore di avvicinamento al match durante le attività di gruppo, quindi compreso il viaggio e il ritiro. Secondo le norme previste, dunque, Szczesny non potrebbe accedere all’impianto prima del calcio d’inizio. La questione non avrà ricadute sulle prossime partite.