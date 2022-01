Spettacolo Italia nella prima manche dello SL di Kitzbuehel: Vinatzer al comando, quattro azzurri nei primi dieci

SportFair

Alex Vinatzer da urlo nella prima manche dello slalom maschile di Coppa del mondo, in programma a Kitzbuehel. Sui dossi della Ganslern il ventiduenne gardenese ha messo in scena una prova perfetta o quasi tra i rapid gates austriaci, attaccando per tutta la durata del tracciato – disegnato dal tecnico della squadra russa Jani Hladnik -, terminando al primo posto provvisorio. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha fissato il cronometro sul tempo di 50”59. Alle sue spalle il duo composto dal francese Clement Noel, a 8 centesimi, e il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, con 9 centesimi di ritardo. Distacchi minimi.

Ottima run anche da parte di Giuliano Razzoli: il 37enne appartenente al Centro Sportivo Esercito è stato ancora una volta solidissimo, assestandosi al quarto posto provvisorio a 73 centesimi dal compagno di squadra. Ma non finisce qui la grandiosa prima manche dell’Italia con Tommaso Sala (ottavo a 93 centesimi) e Stefano Gross (decimo a 1”08), che portano a quattro il numero degli azzurri tra i primi dieci. In cerca del passaggio del turno anche Simon Maurberger, al momento 27esimo a 1″93 da Vinatzer. Fuori dai primi trenta Federico Liberatore, out Manfred Moelgg incappato in un’inforcata a metà percorso.