Ancora una spaventosa caduta per Sofia Goggia! Paura nel SuperG di Cortina [VIDEO]

Dopo la spettacolare vittoria di ieri nella discesa femminile, Sofia Goggia non è riuscita a fare altrettanto bene oggi, nel SuperG di Cortina. La campionessa bergamasca, dopo una partenza pazzesca, infatti, è stata protagonista di una spaventosa caduta.

L’azzurra ha subito una torsione al ginocchio, dopo una terribile divaricata, che l’ha portata quasi ad una spaccata: ma non finisce qui, Sofia Goggia ha poi sbattuto con testa e schiena prima di scivolare rovinosamente per un tratto della pista.

Come accaduto la settimana scorsa, la bergamasca si è alzata ed è scesa fino al traguardo sui suoi sci tra gli applausi calorosi del pubblico per entrare poi nella tenda dei soccorsi per verificare le sue condizioni.

Dopo la caduta della settimana la situazione si fa preoccupante a pochi giorni dal via dei Giochi Olimpici invernali.