Sofia Goggia è inarrestabile! Vince la discesa di Cortina e conquista il sesto sigillo stagionale

Arriva il sesto trionfo stagionale per Sofia Goggia che è tornata in alto dopo la caduta dello scorso weekend in Austria. Successo sulle Tofane nella discesa quasi dimezzata per via del vento. L’italiana torna in lotta per la classifica generale. Al traguardo in 1’06”98 ha preceduto di 20 centesimi l’austriaca Siebehofer e di 26 Ledecka. Male Federica Brignone, lontana dal podio a 1’18” con il 17° posto.

“È stata una discesa incredibile, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i piedi, ho preso delle folate laterali incredibili. Con tutto quello che ho combinato oggi, vedere la luce verde del primo posto al traguardo è stato bellissimo. Sono emozionata, è stata una settimana difficile, ho fatto terapia dalle 7 di mattina alle 7 di sera, non camminavo, era la prima prova con la paura. E’ incredibile aver vinto”. ha detto Sofia Goggia ai microfoni Rai.