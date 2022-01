Infortunio Sofia Goggia: l’azzurra rinuncia al ruolo di portabandiera alle Olimpiadi di Pechino

SportFair

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La cerimonia d’apertura è prevista per il 4 febbraio e per l’Italia non arrivano notizie piacevoli. Tutti gli appassionati di sport invernali attendono con ansia di sapere come proseguirà il percorso riabilitativo di Sofia Goggia dopo la brutta caduta di ieri nel SuperG di Cortina.

L’azzurra farà di tutto per essere al cancelletto nella discesa olimpica del 15 febbraio, ma per farlo, probabilmente, dovrà arrivare in ritardo Pechino. La campionessa bergamasca si unirà al suo team più tardi del previsto, esattamente l’8 febbraio, per questo motivo dovrà saltare la cerimonia di apertura e, dunque, dovrà rinunciare al suo ruolo di portabandiera.

Si attendono ancora notizie ufficiali, ma a prendere il suo posto potrebbe prendere l’amica Michela Moioli, campionessa di snowboard, nominata portabandiera per la cerimonia di chiusura. Si potrebbe pensare anche ad uno scambio tra le due, ma tutto dipenderà dalle condizioni in cui sarà Sofia Goggia e se riuscirà a restare a Pechino fino alla fine dei Giochi Invernali o se farà ritorno in Italia prima della cerimonia di chiusura.