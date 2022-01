Sofia Goggia col cuore in frantumi: sui social il dolce messaggio della bergamasca [FOTO]

SportFair

Sofia Goggia è stata protagonista di una spaventosa caduta ieri nel SuperG femminile di Cortina. L’azzurra è arrivata fino al traguardo sulle sue gambe, ma poi ha avuto bisogno di un aiuto per spostarsi e sottoporsi agli accertamenti medici di rito.

Dagli esami è emerso un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Sofia inizia già da oggi il suo percorso riabilitativo, con l’obiettivo di essere al via della discesa femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022, in programma il 15 febbraio.

La campionessa bergamasca, ovviamente, è a pezzi moralmente, ma ha una forza interiore immensa e cercherà di farcela con tutte le sue forze. Oggi, sui social, il dolce messaggio post caduta: “se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. Grazie a tutti 💔❤️“, ha scritto Sofia Goggia su Instagram.