Sofia Goggia avverte le avversarie! La caduta di Alternmarkt è solo un vecchio ricordo: a Cortina è prima nella prova di discesa

Sofia Goggia davanti a tutte nel primo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane la campionessa bergamasca, ancora un po’acciaccata dalla caduta di Alternmarkt, ha fatto segnare il miglior tempo con un 1’37″83. Venti centesimi a separarla da Ramona Sieberhofer, ultima vincitrice delle due discese sul massimo circuito disputatesi nella località ampezzana; l’austriaca sarà una delle rivali da tenere d’occhio in vista della gara. Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, terza a 33 centesimi da Goggia, è stata tecnicamente perfetta nei curvoni centrali della zona Scarpadon e molto veloce anche nel tratto di scorrimento finale.

Si è fatta notare la statunitense Breezy Johnson, al rientro, quarta a 66 centesimi davanti alla ticinese Lara Gut-Behrami, quinta a 80 centesimi, e alla ceca Ester Ledecka sesta a 82 centesimi.

Entra nelle prime 15 anche Elena Curtoni, 14esima al traguardo a 1″29. Più attardate Nadia Delago 25esima, Marta Bassino 27esima ma notevole nei tratti tecnici a lei più congeniali, Nicol Delago 28esima e Roberta Melesi 29esima. Trentasettesima Francesca Marsaglia e Karoline Pichler 50esima.

Prossimo appuntamento venerdì con la 2a prova cronometrata a partire dalle ore 11.30.