Sinner show! De Minaur ko in 3 set: l’azzurro per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open

SportFair

Che spettacolo questi giovani campioni italiani di tennis! Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale degli Australian Open. Il giovane altoatesino ha battuto oggi De Minaur in un match intenso e ricco di spettacolo.

Sinner ha trionfato dopo 2 ore e 38 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, 6-4, raggiungendo così i quarti di finale in uno Slam per la seconda volta nella sua carriera.

Era dal Roland Garros del ’73, con Panatta e Bertolucci, che non si vedevano due italiani ai quarti di finale in uno Slam. Adesso Sinner attende di sapere chi tra Fritz e Tsitsipas sarà il suo avversario nel prossimo turno.

“All’inizio lui ha avuto più chance di me sul servizio, ho cercato di spingere un po’ di più soprattutto al tie-break all’inizio e forse quello ha fatto la differenza. Non è facile contro Alex, gioca molto bene. Grazie per essere venuti, l’atmosfera è stata bellissima. Lo scorso anno è stato lungo, con tanti tornei, ho fatto tante nuove esperienza, credo di essere crescuto sia come giocatore che come persona, a 20 anni non può essere altrimenti. Sarà una partita difficile, li ho affrontati entrambi, e sarà sicuramente complicato“, queste le parole in campo a fine match di Sinner.