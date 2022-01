Una farfalla ‘innamorata’ di Sinner: sulla testa di Jannik per tutta la durata dell’intervista! A Naomi Osaka portò fortuna [VIDEO]

SportFair

Giornata memorabile per tutti gli italiani appasionati di tennis: poco fa Jannik Sinner ha conquistato un’importantissima vittoria, contro De Minaur, che gli assicura il pass per i quarti di finale degli Australian Open.

Il 20enne altoatesino ha battuto l’australiano in 3 set e quanto accaduto dopo la vittoria ha strappato un sorriso a tutti, anche al glaciale Sinner: durante l’intervista post partita in campo, una farfalla ha corteggiato il tennista italiano per poi posarsi sul suo cappellino e restare lì tranquilla per tutta la durata dell’intervista.

Un episodio che fa sognare tutti gli italiani: c’è infatti un precedente davvero speciale. Lo scorso anno Naomi Osaka fu ‘baciata’ sul naso da una farfalla e poi vinse gli Australian Open. Chissà se porterà fortuna anche a Sinner.