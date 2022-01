Sinner in scioltezza: Johnson sconfitto in 3 set! L’azzurro al terzo turno agli Australian Open

SportFair

Sinner prosegue col sorriso e senza troppe difficoltà il suo percorso agli Australian Open. L’altoatesino, numero 10 del ranking mondiale, ha sconfitto oggi in due set lo statunitense Johnson, staccando così il pass per il terzo turno del primo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Sinner ha regolato il suo avversario in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4, 6-3. Ai sedicesimi l’azzurro sfiderà Taro Daniel, che oggi ha sconfitto Andy Murray e nelle qualificazioni ha avuto la meglio su tre italiani.

Sono tre, dunque, gli italiani al terzo turno: con la sua vittoria di oggi Sinner raggiunge ai sedicesimi Berrettini e Sonego, che scenderanno in campo domani.

“E’ un’emozione per me giocare qui, mi piace giocare qui, grazie ai tifosi per essere rimasti, un match serale è una cosa speciale“, ha esordito Sinner nel post match.

“Sono rimasto concentrato, in alcuni momenti il livello non è stato altissimo, ma sono contento di aver vinto. E’ importante giocare nei grandi stadi, con tanto pubblico, rende tutto molto speciale, negli ultimi anni ci è mancato spesso il pubblico“, ha concluso Sinner.