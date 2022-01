Shapovalov durissimo! Che attacco: “corrotti! Nadal riceve un trattamento di favore”

SportFair

I quarti di finale degli Australian Open stanno regalando spettacolo puro. Ad aprire le danze sono stati Nadal e Shapovalov, in un match intenso e combattuto.

Dopo quattro ore di gioco a spuntarla è stato un leggendario Nadal, che ha superato il rivale canadese al quinto set, facendo in conti anche con problemi di stomaco.

A fine match, Shapovalov non ha speso parole dolci nei confronti del suo avversario, parlando addirittura di “corrotti!”. “Non volevo dire corrotti, forse sono stato travolto dall’emozione, però resto della mia opinione, Nadal riceve sempre un trattamento di favore rispetto agli altri“, ha affermato il canadese.

“In tutti gli altri match che ho giocato il ritmo era velocissimo perché gli arbitri erano attenti allo shot clock. A lui viene sempre lasciato più tempo“, ha aggiunto prima di fare anche un commento sui 7 minuti di medical time out concessi a Nadal: “lo scorso anno, proprio qui, per lo stesso motivo mi è stato negato di andare in bagno. Prima ha preso il time out medico, poi ha chiesto un toilet break. Insomma, qual è il limite?“.