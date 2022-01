Il padre di Djokovic duro sui social: “50 colpi al petto per Novak”

SportFair

Novak Djokovic è stato espulso dall’Australia. E’ terminata la ‘telenovela’ legata al visto del tennista serbo, numero 1 al mondo, che è già sul volo di ritorno e, dunque, non disputerà gli Australian Open 2022.

Non mancano le polemiche. Il padre del tennista serbo non ha risparmiato il governo australiano: “l’attacco fallito contro il miglior atleta del mondo è terminato, con 50 colpi al petto a Novak“, ha affermato in un messaggio su Instagram.

“E dopo tutto questo esprime sostegno a un giovane giocatore di 17 anni, ovvero Nole: un essere umano, un fratello, ci vediamo a Parigi“, ha concluso Srdjan Djokovic.