Serie A, focolai di Covid-19 in tre squadre: le partite a rischio rinvio nel prossimo turno

Si avvicina sempre di più la 20esima giornata di Serie A, il massimo torneo italiano torna in campo dopo la lunga pausa. Sono due i big match in grado di regalare spettacolo ed indicazioni per la classifica: si tratta di Milan-Roma e Juventus-Napoli. Il turno rischia di essere condizionato dal Covid-19, in tutte le squadre si sono registrati dei casi. Sono tre le partite maggiormente a rischio rinvio: si tratta di Spezia-Verona, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. I positivi sono: 8 al Verona, 7 all’Udinese e 9 alla Salernitana.

“Hellas Verona FC comunica che – attualmente – dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

“Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”.

La situazione in Serie A

Atalanta: due calciatori

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

Cagliari: Nandez, Goldaniga.

Empoli: 3 nel gruppo squadra.

Fiorentina: 2 calciatori.

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe.

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano.

Juventus: Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio.

Milan: Tatarusanu.

Napoli: Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui e Boffelli.

Roma: tre calciatori.

Salernitana: 11 nel gruppo squadra, tra cui 9 calciatori.

Sampdoria: Falcone e Augello.

Sassuolo: 4 nel gruppo squadra.

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj.

Torino: Tre giocatori e un membro dello staff.

Udinese: 9 nel gruppo squadra, di cui 7 calciatori

Venezia: due tesserati positivi.

Verona: 10 nel gruppo squadra, di cui 8 calciatori.