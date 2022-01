Serie A, rinviate altre tre partite della 21ª giornata e una a rischio: le possibili date dei recuperi

SportFair

E’ appena andata in archivio la 20esima giornata del campionato di Serie A, ma la testa è già al prossimo turno. A causa dei casi Covid e per decisione delle Asl sono state rinviate quattro partite: Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino. Sono state annunciate delle defezioni anche per la prossima giornata.

Bologna, Torino e Udinese non potranno scendere di nuovo in campo per decisione delle Asl, in più c’è da verificare la condizione della Salernitana che continua ad essere molto complessa, oggi la situazione potrebbe sbloccarsi dopo il giro di tamponi. Domenica saranno sicuramente rinviate Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. In dubbio anche Verona-Salernitana, ma alla fine dovrebbe giocarsi.

In questo momento sono da recuperare 5 partite del campionato di Serie A. Udinese-Salernitana, ultima del girone d’andata, le quattro dell’ultima giornata più le tre della prossima. Bologna-Inter si potrebbe giocare il 22 o 23 febbraio, ancora incertezza sulle altre partite.