Serie A, confermato il protocollo: Juventus-Udinese a rischio rinvio

E’ sempre più alta l’attesa per la 22esima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Il Cts ha dato il via libera al protocollo proposto dopo la riunione tra Governo e Regioni. La nuova regola prevede il blocco dell’intera squadra in caso di percentuale di positivi superiore al 35% dei componenti della squadra. Inoltre è previsto per i positivi l’isolamento, i contatti ad alto rischio devono essere sottoposti a test antigenico ogni giorno per 5 giorni, in più obbligo di mascherina Ffp2 ad accezione di quando si svolge attività sportiva.

Secondo le ultime regole, al momento solo una partita è a rischio: si tratta di Juventus-Udinese. La squadra di Cioffi è stata colpita da un focolaio, l’ultima giornata la squadra è scesa in campo contro l’Atalanta nonostante le tantissime assenze e la sconfitta con il risultato di 2-6 ha scatenato tante reazioni. I positivi in casa Udinese sono attualmente otto, uno in meno di quanto previsto per lo stop della partita. La situazione è in continua evoluzione e le prime certezze arriveranno solo nelle prossime ore.