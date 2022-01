Serie A, il nuovo protocollo per limitare il potere delle Asl: stop col 35% di positivi e quarantena soft

SportFair

Le ultime settimane nel mondo del calcio sono state di grande confusione a causa dell’aumento dei casi positivi al Covid-19 dovuto al dilagarsi della variante Omicron. Le ultime due giornate del campionato di Serie A sono state in dubbio e alcune partite sono state rinviate a causa del numero elevato di positività riscontrate. E’ andato in scena uno scontro tra la Lega e le Asl, la Lega è pronta a pubblicare un nuovo protocollo con regole certe per limitare l’intervento proprio delle Als. E’ stato trovato l’accordo per la bozza del governo dopo il vertice tra Coni e Federazione Medico-Sportivo, è arrivata la fumata bianca con l’ufficialità prevista nelle prossime ore.

E’ stata approvata la quarantena soft per permettere ai contatti stretti dei positivi di continuare ad allenarsi e di giocare le partite. Inoltre è stata fissata una nuova asticella: al raggiungimento di una soglia di positività dei calciatori del gruppo squadra, la partita verrà rinviata, il compromesso è stato raggiunto nella misura del 35%, la definizione di gruppo squadra non comprende i calciatori della Primavera. La percentuale per le positività è stata raggiunta tramite una misura di carattere sanitario, oltre quella soglia si potrà parlare di focolaio.