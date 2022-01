Serie A, convocata d’urgenza l’assemblea: limite di 5000 spettatori

SportFair

La Serie A ha convocato d’urgenza l’assemblea per valutare la questione spettatori. La Lega ha appena vinto tre dei quattro ricorsi al Tar contro le Asl: Bologna, Torino e Udinese dovranno scendere in campo nella 21esima giornata del campionato di Serie A, quarantena confermata per il Bologna. Novità anche sul fronte stadi. “È stata convocata d’urgenza un’assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse. L’appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione”.

Si va verso la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori per un periodo che potrebbe durare fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali.