E’ la giornata delle prime volte: Sergio Oliveira sblocca Roma-Cagliari [VIDEO]

Il calciomercato ha regalato due acquisti importanti per le squadre del campionato di Serie A, in attesa di nuovi colpi. Luis Nani è sceso in campo per la prima volta con la maglia del Venezia, l’ex Manchester United è stato decisivo con l’assist per Okereke nella sfida contro l’Empoli.

La Roma si è regalata Sergio Oliveira, centrocampista di grande esperienza e qualità. Mourinho ha deciso di schierare l’ex Porto dal primo minuto, il portoghese ha sbloccato il risultato contro il Cagliari con un calcio di rigore calciato perfettamente.