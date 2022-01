Sarri rischia di farsi male: travolto da Pussetto, volano gli occhiali [VIDEO]

SportFair

Un’altra partita degli ottavi di finale di Coppa Italia è andata in archivio, sono scese in campo Lazio e Udinese. La sfida è stata più equilibrata del previsto, i bianconeri sono riusciti a difendersi bene e hanno limitato al massimo gli attaccanti biancocelesti.

Al 71′ Maurizio Sarri si è giocato la carta Ciro Immobile, bomber veramente straordinario. E’ stato proprio l’ex Torino e Borussia Dortmund a decidere il match ai tempi supplementari. La squadra di Cioffi non ha avuto la forza di reagire. Fuori programma per Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è stato travolto da Pussetto durante un’azione di gioco: brutta caduta per l’allenatore e volano anche gli occhiali.