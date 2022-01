Sarri chiede chiarezza: “ci dicano se il Covid è pericoloso, altrimenti diventa semplice influenza”

SportFair

La 20esima giornata del campionato di Serie A è stata condizionata dai tanti casi positivi al Covid-19, quattro partite sono state rinviate: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Si è giocata la gara tra Lazio e Empoli, gol ed emozioni nella sfida dell’Olimpico, 3-3 il risultato finale.

L’allenatore biancoceleste Sarri chiede chiarezza sulla questione del Covid, come confermato al termine della partita: “ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si ferma il calcio altrimenti si declassa a semplice influenza”, le parole del tecnico toscano. “Siamo in mano alle decisioni di venti regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l’altro. Se la decisione arriva dalle Asl è dura fare un protocollo”.