Salvatore Loverso, il pallanuotista che ha commosso a ‘C’è posta per te’: la passione per il mare e il regalo per papà

La nuova edizione di ‘C’è posta per te’, programma di Maria De Filippi ha iniziato a regalare tante emozioni. In particolar modo è stata veramente commovente la storia di Salvatore: la mamma Enza ha deciso di fargli una sorpresa e il ragazzo ha realizzato il sogno di incontrare un suo idolo, Stefano De Martino. Salvatore Loverso è nato il 21 settembre a Finale Emilia, in provincia di Modena, ha 30 anni ed è di origini calabresi. E’ legato anche al mondo dello sport, è infatti un pallanuotista ma il suo lavoro principale è quello di professore di francese. La passione per la pallanuoto è nata già da piccolo e, ancora oggi, pratica lo sport a livello agonistico. Dopo aver frequentato il liceo linguistico si è dedicato all’attività sportiva, giocando nelle serie dilettanti e nella squadra Polisportiva Centese di Cento, a Ferrara.

Nel 2020 è stato colpito da un lutto gravissimo, la morte del padre. Salvatore decide così di tornare sui libri e realizza il sogno di papà, quello della laurea in Lingue. E’ un appassionato anche del mare e in estate torna in Calabria per trascorrere le vacanze in relax e in posti incantevoli. La sua storia a ‘C’è posta per te’ ha fatto il giro del web. La vita di Salvatore è cambiata dopo la morte del padre, il giovane non si è perdonato di non aver abbracciato abbastanza suo padre. Questo pensiero ancora lo tormenta. Il papà di Salvatore è morto in seguito alle complicanze del Covid a causa di un infarto e poco dopo il ricovero. Ieri Salvatore ha realizzato il sogno di incontrare Stefano De Martino e il popolo dei social già lo sponsorizza come prossimo tronista di Uomini e Donne.