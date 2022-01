Roma, Mourinho: “qui c’è qualche complesso. Non vorrei criticare troppo, ma potrei”

SportFair

E’ stata una partita veramente incredibile quella tra Roma e Juventus, sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 3-4: vantaggio della Roma con Abraham, poi il pareggio di Dybala. I padroni di casa scappano con Mkhitaryan e Pellegrini su calcio di punizione. Grandissima reazione della Juve con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio, nel finale Pellegrini sbaglia un calcio di rigore.

Al termine della partita Mourinho ha analizzato così la partita a DAZN: “non vorrei criticare troppo, ma potrei. Specie su qualche singolo. Abbiamo fatto 70 minuti di controllo assoluto, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Poi cambio Felix, che ha fatto una grandissima partita, e il giocatore che entra (Shomurodov, ndr) dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c’è nessun problema, ma qui c’è qualche complesso, per cui anche l’anno scorso non vincevano le partite top. Quando siamo nella m…a vedo una squadra troppo buona. In questo spogliatoio c’è solo gente buona. Se la partita finisce al minuto 70 è una partita straordinaria, poi arrivano tutti i nostri limiti”.