Roma-Juventus 3-4, le pagelle di SportFair: De Sciglio e Szczesny eroi bianconeri, Pellegrini croce e delizia

Partita incredibile all’Olimpico, è successo veramente di tutto nella sfida della 21esima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Juventus. E’ stata sicuramente la gara più bella ed emozionante del campionato. La squadra di Mourinho passa in vantaggio dopo 11 minuti con un gol di Abraham, la Juventus trova il pareggio con una magia di Dybala. I giallorossi scappano nella ripresa con Mkhitaryan e Pellegrini su calcio di punizione. La reazione della squadra di Allegri è da grande squadra, i bianconeri ribaltano tutto con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. Espulsione di de Ligt per un secondo fallo di mano, dal dischetto Pellegrini si fa ipnotizzare da Szczesny. Finisce con un incredibile 3-4.

Roma-Juventus, le pagelle di SportFair

Roma (4-3-1-2):

Rui Patricio voto 5.5: non può nulla in occasione del gol di Dybala, poi prende tre gol e non si rende nemmeno conto.

Maitland-Niles voto 6: esordio positivo per l’ultimo acquisto che si candida ad una seconda parte di stagione positiva. Scoperta.

Smalling voto 5.5: positivo nel primo tempo, nella ripresa sbaglia tantissimo. Oggi è proprio Smalling.

Ibanez voto 4.5: gioca anche ‘cattivo’ e viene ammonito, troppe disattenzioni.

Vina voto 5.5: in ripresa rispetto alle ultime partite, oggi si fa vedere in entrambe le fasi del gioco.

Cristante voto 6: fa girare bene la squadra e si prende tante responsabilità.

Veretout voto 6: come Cristante e con il merito dell’assist per il gol di Abraham.

Pellegrini voto 6.5: disegna calcio e si inventa una punizione alla Totti, ma l’errore dal dischetto è pesantissimo.

Mkhitaryan voto 6.5: partita di grande sacrificio, ha il merito di siglare il gol del vantaggio. ‘Armeno’ tu nell’universo.

Felix voto 6: un giovane di grande prospettiva, non gli tremano le gambe contro la Juventus.

Abraham voto 7: sblocca il risultato con un ottimo colpo di testa, poi tanto lavoro prezioso.

(dal 71′ Shomurodov 5)

(dal 78′ Perez s.v.)

(dall’88’ Mayoral s.v.)

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 7: non è responsabile sui gol, ma nemmeno tanto reattivo. Si supera sul rigore di Pellegrini.

Cuadrado voto 6.5: nel primo tempo non riesce a contenere la velocità degli avversari. Ammonito, salterà la Supercoppa.

Rugani voto 5.5: non conferma la buona prestazione contro il Napoli.

De Ligt voto 4.5: rischia con un tocco di mano in area di rigore, non sembra comunque nella migliore giornata. Un altro fallo di mano e espulsione. Gioca a pallavolo.

De Sciglio voto 7: decisivo prima in negativo in occasione del gol di Mkhitaryan, poi si inventa un gol.

Mckennie voto 5.5: buona corsa e inserimento, ma come qualità ancora non ci siamo.

Locatelli voto 6.5: non è il calciatore in grado di prendere la squadra sulla spalle, la riapre con un buon inserimento.

Bentancur voto 5: involuzione preoccupante.

Chiesa voto 6.5: prima l’assist per Dybala, poi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Sfortunato.

Kean voto 5: prestazione da dimenticare, non si fa mai vedere. Una buona riserva e nulla di più.

Dybala voto 6.5: si inventa il gol con un tiro a giro bellissimo, qualitativamente è uno dei migliori in assoluto.

(dal 32′ Kulusevski voto 6.5: ottimo ingresso per l’ex Parma, pareggia i conti.

(dal 64′ Morata voto 7.5: entra nel secondo tempo ed è grande protagonista).

(dal 64′ Arthur 6).

(dall’82’ Chiellini s.v.)