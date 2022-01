Roma-Juventus, proteste di Mourinho per un rigore: tocco di mano di de Ligt su Pellegrini

SportFair

Partita veramente incredibile nella 21esima giornata del campionato di Serie A, si è giocato il match tra Roma e Juventus. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-4, bellissima rimonta nel finale della squadra di Massimiliano Allegri. I giallorossi passano in vantaggio con un colpo di testa di Abraham, poi il pareggio con una bella giocata di Dybala. Nella ripresa i padroni di casa scappano con Mkhitaryan e Pellegrini su calcio di punizione. Espulsione di de Ligt e rigore, ma Pellegrini si fa ipnotizzare da Szczesny.

Non sono mancate le polemiche durante il match, in particolar modo si sono registrate le proteste della Roma per due calci di rigore non concessi. Il primo nel primo tempo: tiro in area di rigore di Pellegrini, il pallone termina sul piede di de Ligt, poi sul braccio del difensore che blocca la traiettoria. E’ vero che il pallone ha toccato prima il piede, ma è anche vero che il braccio dell’olandese era molto largo. Nel finale un altro episodio con le proteste di Mourinho. Intervento in uscita di Szczesny su Abraham, il polacco tocca prima il pallone e questa volta non sembrano esserci i margini per il rigore.