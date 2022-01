Roma devastante nel primo tempo, l’Empoli scende in campo con 45 minuti di ritardo: finisce 2-4

SportFair

Una Roma stellare nei primi 45 minuti, un secondo tempo in leggero calo. Si è conclusa un’altra partita valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Mourinho si è confermata in grande forma. Qualche problema di troppo, invece, per la compagine di Andreazzoli che deve rinviare ancora la gioia con la vittoria.

Il primo tempo della Roma è devastante, i giallorossi chiudono la prima frazione sul risultato di 0-4. Gli ospiti giocano a campo aperto e sono imprendibili, ad aprire le marcature è stato Abraham. Il difensore Mancini raddoppia, poi Oliveira e Zaniolo sfruttano la velocità e mettono in ghiaccio la partita.

Nella ripresa si registra la reazione dell’Empoli, ma è troppo tardi per portare a casa un risultato positivo. La squadra di Andreazzoli accorcia con Pinamonti e Bajrami. Finisce 2-4. La Roma sale a quota 38 punti, l’Empoli fermo a 29.