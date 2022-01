Roma-Cagliari 1-0, le pagelle di SportFair: giallorossi Made in Portogallo, Sergio Oliveira e Rui Patricio decisivi

SportFair

La Roma torna al successo dopo le ultime tre prestazioni deludenti, in particolar modo i risultati sono stati negativi con le sconfitte contro Milan e Juventus e il pareggio contro la Sampdoria. Sconfitta per il Cagliari, la squadra di Walter Mazzarri ha confermato di essere in grande ripresa, è in grado di raggiungere l’obiettivo salvezza. L’arbitro fischia un calcio di rigore ma viene richiamato al Var, il direttore di gara torna sui suoi passi. Il penalty, quello vero, arriva al 33′: dal dischetto si presenta Sergio Oliveira, l’ultimo acquisto giallorosso sblocca il risultato con freddezza. Il Cagliari si difende con ordine, ma non si registrano grosse occasioni da gol, fino ai minuti finali quando Rui Patricio si supera su Joao Pedro. La Roma può sfruttare il contropiede, soprattutto con Afena e Zaniolo, ma i padroni di casa non sono concreti. Finisce 1-0.

Roma-Cagliari, le pagelle di SportFair

ROMA (4-3-3):

Rui Patricio voto 7: non viene molto impegnato dagli avversari per quasi 90 minuti, si supera con un grandissimo intervento nel finale su Joao Padro.

Maitland-Niles voto 6.5: continua a confermarsi un acquisto azzeccato. Anche oggi prestazione completa.

Kumbulla voto 6: sembra aver trovato maggiore fiducia. Prestazione positiva in fase di marcatura.

Mancini voto 6: in alcune occasioni è anche ‘cattivo’. L’ammonizione nel primo tempo lo condiziona.

Viña voto 5: in fase difensiva commette errori di troppo, sbaglia tutti i cross possibili.

Sergio Oliveira voto 7: si presenta con il botto. Si prende la responsabilità del rigore, realizza con freddezza. Special two.

Veretout voto 6: Sergio Oliveira gli scippa il rigore, lui non fa una piega e gioca con buona personalità.

Mkhitaryan voto 6: in alcune occasioni è un attaccante aggiunto, ci prova anche con tiri dalla distanza che non sempre sono precisi.

Zaniolo voto 6.5: sovrasta gli avversari, nell’uno contro uno va sempre via agli avversari.

Abraham voto 6: fa reparto da solo, si sacrifica molto per la squadra ed è anche altruista.

Afena-Gyan voto 5.5: le qualità tecniche e fisiche sono immense, non è ancora lucido nell’ultima scelta.

A disposizione: Boer, Fuzato, Karsdorp s.v., Carles Perez, Shomurodov s.v., Pellegrini, Bove s.v., Zalewski, Volpato, Oliveiras, Keramitsis s.v..

CAGLIARI (3-4-2-1):

Cragno voto 6.5: superato da Sergio Oliveira, bella parata su Veretout.

Goldaniga voto 5.5: ancora non è al meglio della condizione, in difficoltà in velocità.

Altare voto 6.5: è la rivelazione delle ultime giornate di campionato. Calciatore di grande prospettiva. Alt per gli avversari.

Carboni voto 6: prestazione di grande sacrificio, è un difensore completo.

Zappa voto 6: qualche disattenzione, ma nel complesso la prestazione è stata positiva.

Marin voto 5.5: potenzialmente è un calciatore fortissimo, oggi non lo mette in mostra.

Deiola voto 5.5: aveva abituato bene anche con inserimenti in fase realizzativa, oggi leggero passo indietro.

Dalbert voto 5: procura il calcio di rigore e viene anche ammonito, poi sbaglia in fase di copertura.

Pereiro voto 5.5: tanto movimento, ma la qualità non è di altissimo livello.

Joao Pedro voto 6: prende un brutto colpo che lo condiziona un po’, non ha grosse chance per dimostrare le sue qualità. Grande occasione nel finale, miracolo di Rui Patricio.

Pavoletti voto 6: ci prova nel gioco aereo, ma come per Joao Pedro non ci sono tanti palloni giocabili.

A disposizione: Radunovic, Lolic, Nandez 6, Gagliano s.v., Lykogiannis s.v., Cavuoti, Obert, Ladinetti, Desogus, Iovu.