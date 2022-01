Roland Garros 2022, Djokovic in campo anche senza vaccino: “il protocollo lo permette”

SportFair

Un argomento caldissimo legato al mondo dello sport è quello che riguarda Novak Djokovic. Il tennista serbo è stato ‘rinchiuso’ in un hotel dopo che gli è stato rifiutato il visto al suo arrivo in Australia, è stato presentato il ricorso e la situazione verrà definita nella giornata di lunedì.

Nel frattempo si guarda anche al futuro e sono in arrivo anche altri tornei importanti dopo gli Australian Open. La Francia ha indicato la via verso il Roland Garros, Djokovic potrebbe giocare tranquillamente anche senza vaccino come confermato dal ministro dello Sport, Roxana Maracineanu.

“Oggi non abbiamo lo stesso regolamento dell’Australia, sia per gli atleti che per i cittadini di altri paesi. Un giocatore che non è vaccinato può competere in un evento, perché il protocollo e la bolla sanitaria prevista questi grandi eventi lo permettono”.