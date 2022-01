Australian Open, Berrettini e Sonego super all’esordio: subito eliminati Caruso e Fognini

SportFair

Dopo due settimane di caos legate al caso Djokovic, sono finalmente iniziati gli Australian Open. Il serbo sarà costretto a guardare da casa il primo Slam della stagione, gufando contro Zverev e Medvedev che potrebbero soffiargli il primo posto nel ranking mondiale. Nella prima giornata di sfide diversi italiani sono scesi in campo a Melbourne. Primo tra tutti Matteo Berrettini, che ha trionfato in rimonta contro lo statunitense Nakashima, superando così il primo turno dello Slam australiano. Berrettini ha trionfato in 4 set, dopo 3 ore e 10 minuti di gioco, col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6, 6-3. L’azzurro farà i conti con Kozlov al secondo turno.

Niente da fare invece per Fabio Fognini: il ligure numero 32 al mondo ha ceduto all’olandese Griekspoor in tre set. Il match è terminato dopo un’ora e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-4, 6-4. Come Fognini, anche Caruso, che aveva preso il posto di Novak Djokovic, è stato eliminato all’esordio: il siciliano ha ceduto a Kecmanovic dopo un’ora e 57 minuti di battaglia, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-1. Sorride infine Lorenzo Sonego: il torinese ha liquidato in tre set lo statunitense Querrey, aggiudicandosi il match in due ore e 17 minuti col punteggio di 7-5, 6-3, 6-3.