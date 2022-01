Varato il nuovo protocollo della Serie A: ecco come cambiano le regole

SportFair

La Lega Serie A ha deciso: è stato pubblicato oggi un nuovo comunicato stampa col quale sono state ufficializzate nuove regole inserite per gestire la situazione dettata dalla diffusione del Covid-19.

Come anticipato ieri la Lega ha deciso di far giocare comunque le partite nel caso in cui un club abbia a disposizione almeno 13 giocatori, di cui un portiere, disponibili.

La nota

Considerato l’attuale andamento in crescita delal crisi pandemica di Covid-19, ma anche l’obiettivo primario di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega nazionale Professionisti Seri e A, e ferma restando, in ogni caso, l’esigenza prioritaria di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatorid egli staff, degli arbitri e degli adetti ai lavori e di rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione vigenti al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/22 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale professionisti Serie A: