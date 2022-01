Reece a pranzo? No, pasta al pesto con pollo fritto, maionese, ananas e verdura: il piatto horror di James [FOTO]

SportFair

Reece James è un calciatore del Chelsea che gioca in posizione esterna da terzino destro ma anche a centrocampo, in più può essere impiegato da difensore centrale. E’ dotato di una buona visione di gioco, è un calciatore carismatico ed è bravo in fase di spinta. E’ inoltre un buon tiratore e si è messo in mostra con cross, calci di punizione e rigori. E’ cresciuto nelle giovanili del Chelsea, poi il passaggio in prestito al Wigan. E’ stata un’esperienza positiva, poi il ritorno ai Blues.

Il suo nome è salito alla ribalta nelle ultime ore e il motivo non riguarda l’aspetto calcistico ma quello… culinario. Il calciatore del Chelsea ha preparato un piatto veramente horror a base di pasta, con pollo, maionese, frutta e verdura. Si tratta di una combinazione discutibile. L’inglese ha mangiato un piatto a base di pasta al pesto, accompagnato con qualche extra: pollo fritto, maionese, fragole e ananas. La foto del piatto è stata pubblicata dal compagno Ben Chilwell: “Reece James, cosa sto vedendo fratello”, poi la risposta di James: “il cibo è cibo, no?”.