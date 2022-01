Ranomi Kromowidjojo dice addio al nuoto: “è stato un vero piacere, questa non è la fine”

SportFair

Ranomi Kromowidjojo dice addio al nuoto: la campionessa olandese di nuoto ha deciso di ritirarsi dopo una carriera lunga 16 anni. Specializzata nello stile libero, detentrice del record europei nella staffetta 4×100 e dei record mondiali di 50m, 4×50, 4×100 e 4×200 sl in vasca corta, Ranomi ha deciso di appendere al chiodo la cuffietta e ha annunciato la sua decisione con un bellissimo post sui social.

A corredo di una carrellata di foto significative, da quando era una bambina fino ad oggi, la campionessa olandese si è lasciata andare ad una bellissima lettera: “dopo 16 anni di sport di alto livello, la mia carriera nel nuoto professionistico è completa. Da piccola, quando avevo solo 3 mesi la nonna mi portava già al bagno e a 4 anni avevo i diplomi di nuoto 🤩

Il nuoto sarà sempre la mia passione, ma non più a livello professionale. Ho sempre saputo che c’è qualcosa di più dello sport di punta e che fa parte di un insieme più ampio. Ho ottenuto molto di più di quanto avrei mai potuto sognare! Grazie a tutti questi anni di grande sport, so che sei capace di molto di più di quanto pensi, anche avendo i pensieri giusti. E sono anche convinto che queste esperienze ora mi aiuteranno anche nella mia prossima sfida per ispirare gli altri Non so ancora esattamente come sarà. Ma una cosa la so, questa non è la fine 😊

Potrei scrivere libri pieni di lezioni, bei ricordi, amicizie preziose e tutto ciò che ho vissuto da “professionista” (qualcosa che non volevo affatto da 12 anni perché “poi devi allenarti tanto e smettere di divertirti” 🤣). Potrei anche scrivere un libro per ringraziare tutte le persone che sono (o sono state) importanti per me. Ma penso che invece nel prossimo tempo mi prenderò del tempo -finalmente- per brindare, brindare o andare semplicemente a prendere un caffè ☺️ E gustarlo in un modo diverso. È stato un vero piacere, questa non è la fine 😉 “solo” della mia carriera di nuotatore professionista. 🥂💋“