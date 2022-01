Djokovic, che regalo a Caruso! L’azzurro subito out agli Australian Open, ma porta a casa un ricco bottino

SportFair

Il caso Djokovic ha fatto discutere molto nelle ultime settimane, ma adesso gli appassionati di tennis si sono tuffati nel primo turno degli Australian Open.

Grazie all’espulsione di Djokovic dal primo Slam dell’anno è aumentato il numero di italiani in gara: al posto del serbo numero 1 al mondo è entrato da lucky loser il siciliano Salvatore Caruso. “Per me è una grande chance. È un’occasione che non devo sprecare, perché giocare uno Slam non succede così spesso. Mi dispiace per tutto quello che è accaduto, sono dispiaciuto anche per Nole, ma darò tutto me stesso per andare avanti“, aveva dichiarato prima dell’esordio.

Il suo nome è comparso sui giornali di tutto il mondo ed il suo telefono ha iniziato a squillare senza sosta dopo l’uscita di Djokovic, Salvatore Caruso, però, ha cercato di restare concentrato, ma l’esordio non è andato come sperava.

L’azzurro è infatti subito uscito di scena: venendo eliminato da Kecmanovic. Caruso, però, può sorridere: la sola partecipazione agli Australian Open gli consente di portare a casa un ricco bottino. Il siciliano, giocando il primo turno dello Slam australiano, incassa 57.270 euro.