Quanto ha guadagnato Berrettini con la vittoria su Alcaraz agli Australian Open? Ricco bottino per l’azzurro, ma può portare a casa ancora di più

E’ andata in scena oggi a Melbourne una partita spettacolare, valida per i sedicesimi degli Australian Open. Matteo Berretini e Carlos Alcaraz hanno regalato spettacolo puro in campo, in una battaglia terminata dopo oltre 4 ore di gioco, solo al tie-break.

A spuntarla, alla fine, è stato l’azzurro, che stacca così il pass per gli ottavi di finale dello Slam australiano. Un successo davvero speciale che non solo manda avanti Berrettini nel torneo, ma gli consente anche di intascare un ricco bottino.

Il montepremi parla chiaro: chi arriva agli ottavi di finale degli Australian Open guadagna 328 mila dollari australiani, ovvero circa 208 mila euro. Ed è questa la cifra intascata al momento dal tennista romano, ma non è detto che, ovviamente, non possa aumentare: arrivando ai quarti di finale, infatti, guadagnerebbe circa 341 mila euro, in semifinale, invece, 567.800 euro. Se invece Berrettini arrivasse fino in finale avrebbe due opzioni: in caso di sconfitta intascherebbe circa un milione di euro, se invece vincesse allora il suo conto in banca si arricchirebbe di 1,767 milioni di euro.