Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria contro Rinderknech? Bottino interessante

Jannik Sinner si conferma il tennista italiano più in forma, il classe 2001 sta trascinando gli azzurri all’Atp Cup. Successo facile contro Arthur Rinderknech, la sfida contro il francese si è conclusa col punteggio di 6-3, 7-6(3), si tratta del secondo successo dopo quello ottenuto contro l’australiano Max Purcell. L’Italia è pienamente in corsa per la qualificazione in semifinale e si giocherà tutto nell’ultima sfida contro la Russia.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Arthur Rinderknech alla ATP Cup? La semplice partecipazione alla competizione assicura 160.000 dollari statunitensi (circa 141.600 euro). La vittoria contro Rinderknech ha assicurato 30.000 dollari statunitensi (circa 26.550 euro), più altri 8.500 dollari (circa 7.520 euro) per la vittoria nel doppio e altri 10.000 dollari (circa 8.850 euro) per il successo nel confronto generale. Si tratta di un bottino interessante, destinato ad aumentare nelle prossime partite.