Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti agli Australian Open? Novità anche sul Ranking Atp

Anche Jannik Sinner porta sempre più in alto i colori dell’Italia. Il tennista ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo il successo contro De Minaur. La partita non è stata quasi mai in discussione, Sinner ha messo in mostra la supremazia dal punto di vista tecnico e ha trionfato dopo 2 ore e 38 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, 6-4. Adesso la testa è già rivolta ai quarti di finale, in corsa anche un altro italiano, Matteo Berrettini.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti agli Australian Open? La cifra per il tennista italiano è decisamente interessante, parliamo di 538.500 dollari australiani, circa 340.700 euro. L’incasso è destinato ad aumentare in caso di approdo in semifinale con un salto 895.000 dollari, circa 566.300 euro. Il finalista perdente si consolerà con 1,575 milioni di dollari, circa 996.600 euro e il vincitore degli Australian Open porterà a casa 2,785 milioni di dollari, circa 1,762 milioni di euro.

Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti agli Australian Open? Sinner ha giocato gli Australian Open da numero 10 dopo aver superato il polacco Hubert Hurkacz. L’italiano ha conquistato altri punti dopo il successo contro De Minaur, ma il successo non è ancora servito a scalare altre posizioni. Per recuperare altro terreno avrà bisogno almeno di un altro successo per scavalcare Felix Auger-Aliassime, anche il canadese si è infatti qualificato per i quarti di finale. L’approdo in finale porterebbe al sorpasso su Ruud, la vittoria finale garantirebbe il triplo salto su Nadal, Rublev e Berrettini.