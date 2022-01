Lancio di sassi e oggetti vari: rotti i vetri del pullman dell’Atletico Madrid, la furia di Simeone [VIDEO]

SportFair

Momenti di tensione ieri sera in Spagna all’arrivo dell’Atletico Madrid alla Reale Arena, tanto che è stato necessario l’intervento dell’Ertzaintza, la polizia autonoma spagnola.

I tifosi del Real Sociedad hanno preparato un’accoglienza tutt’altro che calorosa alla squadra biancorossa: pietre e oggetti vari sono stati lanciati verso l’autobuso della squadra, tanto da rompere diversi vetri.

Simeone, dal pullman, non ha nascosto tutta la sua rabbia per la violenza dei tifosi, che, secondo El Diario Vasco, avrebbe causato anche qualche ferito: un tifoso dell’Atletico ha avuto bisogno di diversi punti di sutura in testa dopo essere stato colpito da un bicchiere. Serata amarissima per il Cholo, uscito sconfitto agli ottavi di finale di Copa del Rey, perdendo contro il Real Sociedad.